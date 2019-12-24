針對2020年樓市中國住建部連提20次「穩」

中國全國住房和城鄉建設工作會議提到2020年樓市調控的幾大任務，強調「房住不炒」定位，同時指出「穩」是關鍵詞。

在全國住房和城鄉建設工作會議上，中國住建部對2020年樓市調控再次提出「穩地價、穩房價、穩預期」的目標，並重申「房住不炒」的定位不變。

值得注意的是，此次會議新聞通稿中連續提了20次「穩」字，堅定調控決心一目瞭然。專家稱，2020年中國房地產調控將堅持穩為主題。

調控依然是中國房地產市場的主旋律。（多維新聞）

2019年中共中央經濟工作會議也提出，全面落實因城施策，穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。

預料一﹑二線城市樓價有上升壓力

分析人士稱，房地產 「三穩」目標在2019年得到了有效落實，各地出台的政策也有效抑制了房價上漲，保證了樓市的平穩運行。相比前幾年，2020年更強調穩定的重要性，因此未來房價的穩定依然是政策重中之重。

中國社會科學院財經戰略研究院近日發佈的《中國住房發展報告(2019-2020)》預測，2020年樓市年穩季變和持續分化，總體上持續保持穩中有變的走勢，在沒有重大政策轉向和意外事件衝擊的情況下，總體市場繼續保持降温通道，不會出現劇烈的波動。

該報告稱，未來一年，一、二線城市總體上市場上行壓力有一定增加，價格、銷售和投資增幅有波動，趨勢是增長主導。三、四線城市市場向下的壓力再增加，庫存可能再度增加。