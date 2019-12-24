年內強積金回報達12%　人均賺2.3萬　這5隻基金回報最高…

因中美貿易戰、英國脫歐、各國央行利率政策放鬆等一系列因素影響，今年環球投資市場較為波動，不過全年計，香港不少打工仔的強積金投資都有所「斬獲」，據財富管理顧問公司駿隆的統計，截至12月17日，年內強積金平均回報為12%，平均每個強積金計劃成員賺高達23,070元。

因為全球主要股市今年普遍向上，強積金股票基金錄得較佳回報，由2019年初至12月17日，錄15.81%回報；混合資產基金錄14.17%回報；相較下，固定收益基金只錄2.03%回報。而被稱為「懶人基金」的預設投資（DIS），不但帳戶數目按年大增25%，已佔帳戶總數兩成，今年DIS中的核心累積基金投資回報更是跑贏所有傳統混合資產基金。

駿隆執行董事王玉麟解釋，今年美歐股債向好，令DIS有不錯回報，惟強積金屬長期投資,投資者宜先訂立個人退休目標，再按風險承受能力選擇投資組合。

截至12月17日，投資回報最高的是中銀保誠的「我的中國股票基金」。（駿隆）

個別基金表現方面，受惠中美貿易戰緩和及經濟數據造好，內地大中華和亞洲股票基金錄不錯升幅，佔2019年最高投資回報強積金成份基金的頭四位，而美股今年亦屢創新高，萬通的「美國股票基金」排在第五位。

駿隆集團常務董事陳銳隆認為，未來環球股市表現將持續波動，建議高風險投資者即使可承受較高風險，仍需留意經濟周期下行風險，毋需急於增加高風險資產，也可將資產平均分佈環球市場，以分散風險。