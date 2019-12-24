國開行今年已發逾千億人民幣　支持小微企業及產業扶貧

據《新華社》報道，今年以來，國家開發銀行加大對民營和小微企業的金融支持力度。截至12月下旬，該行今年以轉貸款方式支持小微企業和產業扶貧發放超過1,000億元﹙人民幣．下同﹚，累計發放民營企業專項貸款1,000億元，實現了支持民營、小微企業「雙千億」。

今年以來，國開行累計向322家合作銀行發放轉貸款1,000億元，支持小微企業逾12萬戶，戶均貸款額度不足100萬元，讓更多的小微企業能夠享受到優質金融服務。其中，發放產業扶貧轉貸款105億元，覆蓋全國百余個貧困縣，支持數萬名貧困人口脫貧增收。

報道又指，在業務開展過程中，國開行針對轉貸款業務研究制定專門的定價政策，並根據市場情況定期調整，實實在在讓利小微企業﹔強化專戶管理，定期開展監督檢查，確保專款專用，嚴防資金挪用和套利行為。

以低息向民企讓利1.27億元

截至目前，民營企業專項貸款已完成發放1,000億元，惠及民營企業超過1.6萬家﹔貸款實際執行利率遠低於市場平均水平，累計向民營企業直接讓利1.27億元。

報道引述國開行有關人士指，下一步，該行將繼續發揮好開發性金融在重點領域、薄弱環節和關鍵時期的重要作用，多措並舉支持民營和小微企業發展，為實體經濟提供更高質量、更有效率的金融服務。