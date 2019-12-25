多部門接連發聲　中國國務院再出26條穩就業

12月以來，圍繞穩就業，中國國務院以及人社部、中國國家發展改革委等部門頻頻發文發聲。《經濟參考報》報道，中國國務院近日印發《關於進一步做好穩就業工作的意見》（以下簡稱《意見》），其中「全力做好穩就業工作」「全力防範化解規模性失業風險」「全力確保就業形勢總體穩定」等表述再度釋放強化穩就業的政策信號。

《意見》指出，當前中國就業形勢保持總體平穩，但國內外風險挑戰增多，穩就業壓力加大。要求堅持把穩就業擺在更加突出位置，強化底線思維，做實就業優先政策，健全有利於更充分更高質量就業的促進機制，堅持創造更多就業崗位和穩定現有就業崗位並重，突出重點、統籌推進、精準施策，全力防範化解規模性失業風險，全力確保就業形勢總體穩定。《意見》提出26條穩就業重點舉措。

在支持企業穩定崗位方面，《意見》要求加大援企穩崗力度，加強對企業金融支持，支持中小企業發展，增加就業，引導企業開拓國內市場；在開發更多就業崗位方面，要求挖掘內需帶動就業，加大投資創造就業，穩定外貿擴大就業，培育壯大新動能拓展就業空間；在促進勞動者多渠道就業創業方面，鼓勵企業吸納就業，扶持創業帶動就業，支持靈活就業和新就業形態，加強託底安置就業等。

事實上，12月以來，圍繞「穩就業」這一重大民生問題，中國國務院和有關部門密集召開相關會議，頻頻作出部署。12月4日召開的國務院常務會議強調，要更大力度實施就業優先政策，在積極擴內需、穩外貿帶動就業擴大的基礎上，進一步完善促進就業的舉措。

就業的穩定性與社會治安的穩定密切相關。（VCG）

12月12日至13日召開的全國失業保險工作座談會指出，2020年失業保險工作要繼續圍繞確保就業局勢總體穩定目標任務，着力穩定就業崗位，深入實施援企穩崗政策，穩住就業基本盤；堅決落實中央降費要求，增強吸納就業潛力。

12月13日召開的全國農民工工作暨保障農民工工資支付工作電視電話會議強調，要切實做好農民工就業創業工作。

12月13日至14日召開的全國發展和改革工作會議要求，2020年注重補短板強弱項提質量，切實辦好民生實事，千方百計穩定就業。

12月18日至19日召開的全國就業工作座談會暨就業扶貧、農民工返鄉創業工作推進會指出，做好2020年就業工作要供需發力、突出重點、統籌推進，圍繞「一二三四」聚力攻堅。