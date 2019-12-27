任正非：沒有谷歌　華為還有非常宏大的「Plan B」

華為創始人任正非在採訪中表示，如果美國不允許其科技公司向我們提供產品，比如沒有谷歌，華為還有非常宏大的「Plan B」。

任正非預計2020年華為增長10%，2021年實現規模化增長。（AP）

《搜狐科技》報道，任正非強調，「如果美國不允許其科技公司向我們提供產品，我們有其他選擇」，他補充道，「如果這些選擇變得成熟穩定，我認為我們不太可能再在與美國公司合作。」

瑞銀（UBS）和Fomalhaut Techno Solutions一份報告顯示，華為最新的旗艦智能手機Mate 30系列不包含美國零件，技術先進的5G基站也是如此。當被問及如果Google沒有獲得與華為合作的許可證會發生什麼時，任正非回答道，「我們有一個非常宏大的Plan B」，他進一步強調，華為有決心而且有能力成為全球第一大智能手機銷售商，但需要花費些時間。他透露，華為將在2020年開始迴歸海外市場，「我相信我們可以在未來兩到三年內建立自己的全球生態系統」，任正非說道。

稱﹕我們最大問題是沒錢

至於之前提到的華為和美國合作的事宜，任正非表示：「我們是真心誠意地許可給美國公司，而不是玩什麼花招。為什麼我們希望美國公司強大起來？因為這樣世界可以構築三角平衡，如果美國缺失5G技術，我們可能長期有麻煩，歐洲也會麻煩。因此，我們是真心誠意許可，並且許可是全面的，它要什麼，我們就給什麼，不會有所保留。許可以後，我們可以並肩前進，相信我們還是可以跑得快的。這是我們的動機和目的。」

任正非還表示：「美國不能躍過5G去走6G，通信行業每一步都要走，跨越式地跳過這步以後，後面的路可能會有很大問題。如果從頭再做起來，需要漫長的時間。美國最多的是錢，我們最大問題是沒錢，美國給了我們錢獲得我們的許可，我們可以在5G及新技術上更大開發、更快前進。美國有了基礎以後，可以發展更快，因為美國有龐大的科學技術基礎。開展和平發展與競爭。」