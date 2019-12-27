【收市總結】港股企穩28200點收市　創近5個月新高　碧桂園升逾3%

美國股市再創新高，帶動港股重上28000點，並創下自今年7月底以來高位。內房股及濠賭股今日表現突出，碧桂園（2007）更成為升幅最大藍籌股。內房股上揚，與內地人口少於300萬的城市，放寬落戶條件有關。

恒生指數收市報28225點，升361點；國企指數收市報11194點，升158點，成交額為749.26億元。

內房股今日普遍上揚，碧桂圓升3.5%，收市報12.44元，華潤置地（1109）升2.4%，收市報38.05元，融創中國（1918）曾創新高，收市報46.6元，升5.8%，龍湖集團（0960）亦創下新高，收市報36.1元，升3.1%。

阿里再創上市新高

手機設備股紛紛上揚，瑞聲科技（2018）升1.7%，收市報66.75元，通達集團（0698）升6.5%，收市報0.98元，鴻騰（6088）升1.9%，收市報2.66元。

內銀股亦獲得投資者追捧，建設銀行（0939）升2%，收市報6.76元，工商銀行（1398）升1%，收市報6元，招商銀行（3968）升0.5%，收市報40.6元，郵儲銀行（1658）升0.4%，收市報5.29元。

金融股普遍上揚，友邦保險（1299）升2%，收市報80.95元，香港交易所（0388）升1.3%，收市報256.8元，滙豐控股（0005）升0.6%，收市報60.85元。

科技股方面，重磅股騰訊控股（0700）升1.9%，收市報384元；阿里巴巴（9988）今日再創上市新高，收市報212.8元，升1.1%。