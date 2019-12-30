印度經濟下滑　學者﹕應加強與金磚國家合作

雖然有學者認為印度應該效仿中國的經驗來發展經濟，並與中國加強合作；但是印度對中國充滿「警惕」，很懼怕中國產品湧入印度市場。

國際貨幣基金組織（IMF）要求印度在經濟下滑的背景下採取「緊急」行動，在此背景下，有學者指出，與中國、俄羅斯和其他金磚國家的合作可以成為印度經濟增長的強大推動力。

根據來自印度政府官方的數據，從7月到9月印度的經濟增速已降至6年來最低，下降4.5％。印度央行已將2019年增長率預期從6.1%下調至5%。印度儲備銀行已經降息5次，並已降至9年來的最低水平，但仍然未能阻止經濟下滑。12月初央行在今年最後一次會議上，宣布保留貼現率不變，讓國際貨幣基金組織感到失望和不解。

曾有觀點認為，印度經濟增速能夠超越中國。（VCG）

觀察人士認為，2019年美國與印度開打貿易戰的迹象可能會給印度出口導向型公司帶來強大心理壓力。美國取消印度最惠國待遇已經關閉了印度每年向美國出口高達56億美元商品的大門。而印度在此之前是該制度的最大受益者之一。

中國經驗值得印度借鑑

有學者分析，中國在過去的發展過程中，包括改革開放以來也曾遇到過種種困難，但是最終都成功克服。中國在發展經濟方面具有豐富的經驗，值得印度借鑑。

近年來，中印雙邊貿易快速發展，進出口貿易額不斷刷新紀錄。根據中國海關的統計，中印雙邊貿易從2000年的29億美元增長到2018年的955.43億美元，18年間增長了33倍。其中中國出口770.05億美元，按年增長12.7%，中國進口188.37億美元，按年增長15.2%。目前，中國是印度第一大貿易伙伴，印度是中國在南亞最大的貿易伙伴。

不過，從目前的局勢來看，印度對中國充滿「敵意」。11月初，印度宣布不加入15國談判完成的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。如同三年前美國宣布退出已完成談判的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）一樣，引起亞洲財經媒體一片譁然。

印度的媒體指出，之所以退出RCEP，是因為印度擔心市場準入問題，擔心如果廉價的中國製造商品充斥印度，印度國內的產業將受到沉重打擊。幾乎在十年前，印度就頻頻地通過反傾銷等措施，阻止中國產品進入印度。