【太二酸菜魚母企】九毛九國際：對業務達標有信心

本港經濟陷入衰退，社會運動持續多月，但太二酸菜魚及九毛九山西麵館母企，九毛九國際控股（9922）仍決定此時赴港上市。董事會主席、行政總裁兼執行董事管毅宏表示，公司在經過深思熟慮下，根據市場狀況、資本發展需求及股東利益最大化，而決定到香港上市。除了是看好資本市場，也對公司自身價值充滿信心。香港作為國際金融中心，亦為成熟資本市場，相信可為集團未來發展提供更好平台。

中國經濟增速放緩，九毛九國際的主要市場為中國，管毅宏說公司主打是「做好吃但不貴的菜品」，未來會根據自身發展方向來制定目標，對達標有信心，並會按照計劃進行海外市場擴張。執行董事兼財務總監李灼光補充道，公司也會通過多品牌策略，分散業務風險，同時會減少自家餐廳品牌互相競爭的情況。

沒計劃關閉新品牌

太二酸菜魚設有「四人以上不招待；不搭枱、不加位；酸菜魚不設外賣」的規矩，管毅宏稱暫時無意改變太二的這些規矩，若未來新世代有新消費習慣，則可能會改變經營策略。他又指雖然公司沒計劃關閉其他新品牌，因為開設新品牌需要在前期不斷投入，希望把它們打磨到最好狀態。

太二在2018年的經營利潤率為18%，較2017年的22.3%下降4.3個百分點。李灼光解釋，這是因為太二的主要食材鱸魚價格波動，令原材料成本增加；而且期內集團為新開設的太二餐廳，招聘了額外的人手作為管理團隊及員工，使人手成本增加，而在今年上半年，太二的經營利潤率已回升至23.3%。

另外，公司預計在2019年至2021年新開設約370間自營餐廳，當中約240間為太二餐廳，約54間九毛九餐廳及約76間其他品牌餐廳，並有約460間2顆雞蛋煎餅加盟餐廳。