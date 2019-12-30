《華爾街日報》﹕內地地方債累計逾6萬億美元

數十年來，中國地方政府大舉借債建設城市基礎設施，助力了中國火熱的經濟增長。如今，這些政府正面臨償債壓力，給中國決策者再添一個財務方面的煩惱。

《華爾街日報》報道，據獨立經濟學家估計，中國地方政府已積累超過6萬億美元債務，其中包括表外債務。

有報道稱，2020年1月中國地方債發行或達9000億元。（Reuters）

税收以及以借款修建的公路和其他基礎設施的回報不足以削減債務。隨着經濟增長放緩，地方政府一直依賴的土地銷售也疲軟。

未來兩年地方政府將有接近3萬億元（人民幣‧下同）（約合4,280億美元）債券到期，再加上銀行貸款和隱性債務，地方政府需要設法進行再融資。

經濟學家們表示，官員們正要求銀行延長舊貸款期限，不過這類交易基本不透明。規模較小的中資銀行自身也面臨融資問題，這限制了它們提供幫助的能力。

與此同時，地方政府幾乎不可能利用風險較高的借款渠道。中央政府正努力控制整體債務，非正規貸款面臨新的限制。

瑞銀﹕去年地方債達44萬億元

實際上，中國政府幾年來一直試圖讓各城市應對債務問題。2015年，中國財政部宣布地方政府要對本地融資平台的部分債務負責，並開始允許各省通過發行低成本長期債券來置換部分債務。但地方政府繼續通過融資平台為借款提供擔保，催生了更多表外債務。

據瑞銀（UBS）的數據，2018年，地方政府債務規模攀升至44萬億元，與中國國內生產總值（GDP）之比約為49%。瑞銀這一數據包括官方口徑的地方債數據，以及該行對地方政府通過非正式借款渠道借款的估計值。

中國國務院總理李克強今年3月向全國人大表示，政府將鼓勵金融機構採用市場化方式處理隱性債務，以免被迫叫停進行中的項目。目前尚無這方面的總體計劃公布。