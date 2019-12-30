《中國基金報》﹕北京樓價19個月內累跌近19%

2019年的中國樓市下行趨勢明顯，消息稱，北京房價真的降了，其中價值760萬元（人民幣‧下同）的房產掛牌兩個月就驟降到170萬元。

《中國基金報》報道，北京房價下調速度要快於其它一線城市。與2017年4月最高點相比，2019年11月北京房價約下跌了18.5%。

中國高層多次強調「不將房地產作為短期刺激經濟手段」。（VCG）

中國社科院財經戰略研究院於上周五（27日）發佈《中國住房市場發展月度分析報告》，報告顯示，2019年11月核心城市房價平穩回調，房價波動性進一步降低。同時，報告認為，隨着政策走勢的進一步明確和房價總體波動性的降低，2020年初房地產市場「小陽春」現象或難以再度出現。

緯房指數顯示，由於2019年7月以來一線城市市場走勢的持續分化，2019年11月一線城市中深圳房價創出歷史新高，北京則進入2017年以來的新低。

另據媒體報道，有一套房產位於北京朝陽區的兩居室，掛牌兩個月來，已累計降價170萬元。按照這樣的數值，業主應該是原來報價760萬元左右，這幾個月降到590萬元。

二手樓價跌幅更明顯

全景財經引用貝殼研究院的數據顯示，與2018年相比，中國多個城市二手房掛牌均價下跌幅度較為明顯。過去一年（2018年11月到2019年11月），25個重點城市有20個城市的掛牌均價出現下跌，甚至有城市的跌幅超過20%。

中國國際交流中心副秘書長、重慶市原市長黃奇帆表示，中國房地產業有六大趨勢。

第一，房地產的總量，每年的建設量會趨於縮小；第二，大量的農村居民進城對房地產產生了剛性需求，小城市居民進中城市，中城市居民進大城市，大城市居民進上海、北京、特大城市等等；第三，舊城改造，對一些棚戶區、一些危舊房拆遷是房地產業新的補充；第四，今後的十多年，房屋建設不會快速擴張，因為高速度擴張的四個原因大部分消失了；第五，未來房地產業會比較多的集中在三塊。包括：人口超過1,000萬的國家超級大城市以及城市群。

料政府保障房比例提升

第六個趨勢，中國房地產的銷售模式將改變。當前中國房地產是100%、99%造好了就賣的模式。在今後會發生轉換，如果一個地方有100套房子，可能20%的房子是政府保障房。

此外，市場上房產商造的房子，差不多三分之一也會是租賃房，他長期持有租賃運作。這個租賃費用會是商品房價格的租賃房，而不是政府保障房、公租房的租賃費。然後再剩下50%左右還是維持原來的商品銷售。