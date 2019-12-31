美股三大指數回落　道指跌183點

美股三大指數回落，道指收跌183.12點，報28462.14點；納指跌60.62點，報8945.99點；標普500指數跌18.73點，報3221.29點。

美國和全球大部分市場將在1月1日元旦假期休市，本週交易時間因此縮短，預計本週美股市場交易量將隨之萎縮。

國際貿易局勢走向依然是影響美股走勢的重要因素。（新華社）

著名華爾街好倉愛德華·亞德尼（Edward Yardeni）也已經開始質疑美股上漲勢頭能否持續。他認為美股創紀錄的上漲勢頭將會稍作喘息，因為估值倍數正重新回升到極高的高度。

他表示：「我擔心可能會出現『融漲』（melt-up）。我一直預測明年底標普500指數將達到3500點，我們距離這一目標正越來越近，速度比我想象的要快。」他同時警告稱：「如果這個市場遠比我預期的更早達到3500點，出現10%到20%的回調是完全可能的。」

經濟數據面，美國11月貿易赤字按年下降5.4%，降至27個月新低。但2019年美國貿易赤字正朝着11年來最大年度赤字紀錄前進。芝加哥地區採購經理人指數從46.3攀升至48.9。該數值低於50則表明行業狀況萎縮。美國不動產交易商協會報告稱，11月二手房購房合同簽約數字有所增加。該機構報告的二手房銷售簽約指數增加12%，指數達到108.5。

個股方面，當日特斯拉收跌3.64%。此前Cowen分析師傑弗裏·奧斯本（Jeffrey Osborne）表示，他預計這家電動汽車公司報告的汽車交付量將低於此前預計的2019年目標。

不過，特斯拉好倉、全球股票研究公司（Global Equities Research）分析師特里普·喬德里（Trip Chowdhry）表示，特斯拉股票2030年目標價格為4,000美元，幾乎是今天價格的10倍。他表示，來自通用電氣、特斯拉和谷歌的突破性產品將刺激全球對該公司產品的強烈需求，從而加速收入並擴大利潤。

他在報告中表示，特斯拉的優勢在於，沒有其他公司像特斯拉一樣，有能力、資本或激情來建立大規模的充電網絡和大規模電池儲能產品。此外，特斯拉將控制深度神經網絡模型的「完整生命週期」，這將使該公司汽車實現完全自我駕駛功能。