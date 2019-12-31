2020年全球經濟提速　專家：關鍵看這幾大因素

2019年，全球經濟增長面臨多重挑戰，貿易和投資爭端加劇，有報道稱，2020年全球經濟或提速，專家則表示，是否會增速關鍵看一些因素。

西班牙《國家報》網站於周日（29日）的一篇文章援引國際貨幣基金組織（IMF）的最新預測結果稱，2020年全球國內生產總值（GDP）將增長3.4%。

2019年的世界經濟增速預計為3%，是自金融危機結束以來的最低水平。全球經濟放緩勢頭很明顯。2017年增速為3.8%，2018年為3.6%，且在一定程度上是可以理解的：漫長的擴張周期進入尾聲加上各種地緣政治壓力的拖拽。然而，幾乎沒人看到衰退的前景。恰恰相反，分析人士一致認為，到2020年，隨着關税戰逐漸緩和，全球經濟增長或將稍有提速。

文章認為，各中央銀行是世界經濟的安全防護墊之一。2019年，無論美聯儲還是歐洲央行都只能在其設計的旨在使利率正常化的路線圖上開倒車。經濟局勢時明時暗，各央行不得不再次出手進行流動性管理。這些刺激措施的影響將延續到新的一年。

貿易環境改善致經濟加速

令2020年全球增長仍有加速可能性的一大關鍵因素是貿易環境的改善。最近幾周的一系列事態進展有助於改善這種狀況。

另外，還要看美國經濟。自大衰退爆發以來，美國始終是世界經濟的主要引擎。自2009年以來，美國經濟經歷了125個月的不間斷增長，這是有史以來最長的擴張期。在美聯儲的支持下和強勁的勞動力市場的推動下，美國經濟為國內消費提供了動力。但是，專家預測指出，在世界經濟回暖過程中，美國或會將主角地位讓給歐盟或新興國家等其他地區。IMF預計，2020年美國經濟將增長2.1%，2019年增長2.4%。

文章指出，分析人士和決策者展望2020年世界經濟發展趨勢時，擺在他們面前的一個不可預測的變量是美國大選。瑞士聯合私立銀行首席投資官邁克爾·洛克（Michael Lock）指出：「隨着大選的舉行，無論特朗普是繼續掌權還是讓位給民主黨人，我們都無法忽略美國內政外交動盪的可能性。儘管與中國的貿易戰暫時停火，但很可能出現其他問題，例如税收改革。很多因素都會帶來動盪。」