2020年美國經濟或繼續下行　新興經濟體將逐步復甦

多家機構表示，經歷了2019年的一系列滑坡之後，隨着全球環境的改善，新興經濟體的經濟在2020年或復甦，但是美國經濟則面臨下行風險。

向來較為樂觀的美聯儲（Fed）預計，2020年美國經濟將增長2%，但私營部門經濟學家對此持懷疑態度。美國全國商業經濟協會和《華爾街日報》2019年12月公布的調查顯示，多數經濟學家預計2020年美國經濟增速將放緩至1.8%。知名投資機構太平洋投資管理公司更加悲觀一些，預計2020年美國經濟將減速至1.25%至1.75%的區間。

國際貿易局勢、地緣政治風險、國內政治生態等因素將會拖累美國經濟增長。（VCG）

有分析指出，2020年美國經濟走勢將取決於三大因素：其一，企業投資會否反彈。其二，個人消費開支是否會放緩。其三，貿易緊張局勢會否再度升級。

與此同時，分析認為2020年新興經濟體的表現值得期待。

國際貨幣基金組織（IMF）在最新公布的《世界經濟展望》中表示，新興市場和發展中經濟體的經濟增長率有望回升，從2019年的3.9%升至2020年的4.6%。

世界銀行前副行長伊恩·戈爾丁（Ian Goldin）曾表示，新興市場的增長一直是支撐全球經濟的關鍵。戈爾丁表示，新興市場的平均增長率超過4.5%，正在拉動世界經濟發展。中國和亞洲發展中國家處於增長的最前沿。他預計中國未來10年的經濟增速仍將保持6%的強勁增長，周邊新興市場的增長速度將保持在類似水平。

麥肯錫全球研究院的數據顯示，到2040年，全球GDP超過一半將由亞洲貢獻，亞洲還可能佔據全球消費的近40%。10年間，亞洲在全球商品貿易中的佔比由四分之一上升至三分之一，在全球資本流動量中的份額由13%提升至23%。流向亞洲的資金並不僅來自外部，多個具有活力的內部網絡也促進了發展，亞洲國家間近60%的貿易是地區內部實現的，地區內的融資和投資也在提高。