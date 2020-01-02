2019年中國土地市場繼續高位運行　杭州成蟬聯「賣地之王」

儘管中國土地市場在2019年呈現前高後低的走勢，但重點城市的土地出讓金還是創下了新高，特別是杭州。

《第一財經》報道，中原地產研究中心1月1日發佈的統計數據顯示，2019年，中國土地市場繼續高位運行，該中心統計的50大城市合計賣地收入4.41萬億元（人民幣‧下同），按年上漲幅度達19.33%，刷新歷史紀錄。其中，出現16個賣地收入過千億元的城市，刷新歷史同期紀錄。

中原地產首席分析師張大偉指出，從全中國土地市場看，2019年特別是第二季度明顯衝高，但第三季度在各種政策影響下，土地市場有所降温。但整體依然高位運行。

杭州風景優美和經濟較為發達，是最受歡迎的中國城市之一。圖為2019年5月2日，浙江杭州，晚霞映照大運河餘杭段。（VCG）

尤其是2019年上半年，熱點二線城市土地市場十分火熱，4月份、5月份成為開發商拿地的井噴期，高溢價拿地頻頻。

2019年4月25日，合肥市土拍10宗地塊，最終10宗地塊均成功出讓，成交總價104.25億元，競得人包括新城、榮盛、文一、弘陽等房企。其中，綠城競得濱湖BH2019-05號地塊，總價34.91億元，溢價率107%。新力與弘陽聯合體競得新站XZQTD242地塊，總價10.73億元，溢價率111.11%。

從空間分布來看，2019年，土地市場分化明顯。尤其是上半年，包括杭州、蘇州、南京等多個二線城市的土地市場成為開發商爭奪的重點，而三四線城市的土地市場明顯降温。

分城市看，杭州成為2019年的「賣地之王」，達2,836億元，繼續在各個城市中領跑。從近年的情況看，2017年杭州土地出讓金首次超過2,000億元，2018年達2,501億元，在全國各城市中領跑。