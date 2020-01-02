《路透》﹕分析師料今年油價於每桶63美元附近徘徊

《路透》最新公布調查顯示，今年油價將於每桶63元（美元‧下同）附近徘徊，與石油輸出國組織（OPEC）及其盟友進一步減產，以及市場對中美貿易協議或可帶動經濟增長。

《路透》向38名分析師調查，預料今年布蘭特期油每桶均價為63.07元。上月的調查顯示，均價為62.5元。

去年布蘭特期油油價累升23%，受OPEC及其盟友減產帶動。

今季OPEC及其盟友日均減產170萬桶

OPEC及其盟友在上月初達成協議，將今年首季日均產量減少170萬桶。

報道又指出，國際能源署預料，今年美國油產量增幅為110萬桶，去年為160萬桶。美國產油量增速持續下跌，產油商已連續4個季度減少運營中石油鑽井數目，為1999年以來首見。

報道又引述分析師預期，受到中美貿易戰暫停產生樂觀情緒，預料今年日均石油需求量可增加90至140萬桶。

分析師指出，國際海事組織從今年1月1日起生效的新規，對低硫燃料油有利，預料成為推動今年需求增長另一個主要因素。

惠譽料今年石油需求日均66萬桶

此外投資評級機構惠譽預期，今年全球對石油日均需求增加66萬桶，又指出今年經濟及貿易增長保持穩定，為需求提供支持，惟難有增長空間。

該行又預期，煉油產能增長在2020年達到頂峰，在亞洲及中東帶動下，全年淨新增產能每日超過250萬桶。