【拆局】瑞銀料人行今再降準50個基點　樓市政策應不會全域性放鬆

1月1日，人行宣布將於1月6日下調金融機構存款準備金率50個基點。央行估計本次全面降準可以釋放長期資金約8,000多億元（人民幣．下同），並將降低銀行資金成本每年約150億元，後者通過銀行傳導可降低社會融資實際成本，特別是降低小微、民營企業融資成本。

央行強調今次降準資金將與春節前的現金投放形成對沖，穩健貨幣政策取向沒有改變。降準之後，大型國有銀行的存款準備金率為12.5%，中小銀行存款準備金率分別為10.5%和7%。

經濟依然面臨下行壓力

瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤表示，上周李克強總理在成都考察時表示要進一步研究和採取降準和定向降準、降低小微企業融資成本，因此本次降準對於很多市場參與者來說並不意外。此外，上周末人行還宣佈推動存量浮動利率貸款（包括房貸）定價基準轉換為LPR﹙市場報價貸款利率﹚，在這之後，隨著LPR利率可能下調，存量貸款利率也有望隨之下降。考慮到中美已就第一階段談判達成一致、11月經濟資料出現企穩跡象，且短期內CPI依然高企，部分投資者或許認為目前沒有降準的必要。

不過，她補充經濟依然面臨下行壓力，且本次降準資金主要用於對沖1月到期的14天逆回購（共6,000億元）和TMLF（2,575億元）、並用於滿足春節前的大量流動性需求。此外，本次降準釋放的長期低成本資金，還可以用於支援計劃在1至2月發行的大規模地方政府專項債券。事實上，目前財政部已提前下達了明年部分新增專項債務限額1萬億元，據報導本周即將開始發行，相關資金有望很快撥付到項目。

房地產政策 未必會全域性放鬆

瑞銀預計2020年央行還將降準50個基點、降低MLF利率10至15個基點，時點可能在一季度CPI見頂之後。貨幣政策進一步放鬆有望推動整體信貸增速從2019年的10.8%小幅回升到2020年的11.4%，不過本輪信貸增速回升幅度遠小於此前的寬鬆週期。

專項債資金的運用會更加有效，再加上信貸溫和反彈、對地方政府隱性債務和平台公司融資的管控也可能邊際放鬆，瑞銀預計2020年基建投資增速有望從2019年的3至5%反彈至6至8%。

另一方面，房地產政策應不會出現全域性放鬆，但可能允許部分地方政府小幅放鬆限購政策（如最近重申放鬆大型城市的落戶限制），而房地產開放商偏緊的融資條件也可能會邊際鬆動。整體而言，瑞銀仍認為一、二季度經濟環比增長勢頭將繼續反彈，並維持全年GDP增速為6%的預測不變。