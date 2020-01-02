《路透》﹕中方叫停滬倫通　消息人士﹕受政治因素影響

有傳中方暫停滬倫通計劃。據《路透》引述5名消息人士指出，隨著中英關係日趨緊張，中方暫停滬倫通計劃。

滬倫通計劃可讓於上海掛牌的上市公司，擴大其投資者基礎，同時讓內地投資者可以接觸英國企業。報道指出滬倫通遭叫停，對中英雙方建立聯繫的大計帶來影響。

傳涉英方對香港示威立場

報道引述相關知情人士指出，受到政治因素影響，所有涉及滬倫通的潛在交易已被叫停。其中2名知情人士指出，與英國政府對待香港反送中示威立場有關，另1名知情人士則指出，與英國領事館前職員鄭文傑被捕有關。

英國政府對香港示威的立場，被指為中方叫停滬倫通原因。（資料圖片）

報道指出，涉及滬倫通的英國公司及銀行，均密切關注首相約翰遜如何與中方維持關係，以及對香港採取怎樣的立場。

由香港提出修訂「逃犯條例」引發的示威與遊行，迄今已超過6個月。中方指斥美國及英國在背後干預，又指出有關示威活動目的是希望阻止中方管治香港。

中證監及上交所均無回應

《路透》指出，中證監﹑上海證券交易所均無作出回應；倫敦證券交易所及英國財政部，均拒絕評論。中國外交部在聲明上指出，不知悉相關情況，但希望英國可以向中方企業，提供一個公平及無歧視的營商環境，以及營造一個對雙方合適的條件，在各方面能保持較暢順合作。

滬倫通在去年5月開通，華泰證券（上海﹕601688）（6886）成為首家在英國發行全球預託憑證（GDR）的內地上市公司，國投電力（600688）原被視為第二家發行GDR的A股上市公司。不過國投電力的申請已延遲，公司指出與市況有關。

滬倫通去年5月實施，讓英國投資者可以投資在A股上市公司。（視覺中國）

不過報道卻引述5名知情人士指出，與北京叫停滬倫通計劃有關；中國太保（601601）（2601）原訂於在今年首季成為下一季發行GDR的上市公司，但是已停頓。

報道引述知情人士指出，這不單止影響A股公司希望擴大投資者基礎，亦影響內地市場與環球市場的聯繫。對英國而言，中方是在一個不合適的時間叫停此計劃。隨著英國準備脫歐，因此希望與其他非歐盟地區或國家建立關係。據路孚特數據顯示，截至去年12月4日，倫交所的新股上市表現為10年內最差。