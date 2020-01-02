雷軍：小米未來5年至少投入500億人幣發展「5G AIoT」

新年首個工作天，小米（1810）集團董事長兼CEO雷軍向全體員工發信，指2020年是小米5G業務的衝鋒年，是小米推動「手機+AIoT」雙引擎的關鍵年。

雷軍在信中表示，在「5G+AIoT」戰場上，未來5年將至少投入500億元人民幣。小米要把AIoT、智能生活的持續優勢轉化為智能全場景的絕對勝勢，徹底確立智能時代的王者地位。

雷軍指，小米已明確了「5G+AI+IoT 下一代超級互聯網」的戰略方向，5G並不只是手機的網絡性能，AIoT也不只是AI技術或IoT平台，「5G+AIoT」是貫穿集團全產品、全平台、全場景的服務能力，是小米互聯網基因在新時代全面爆發的「題眼」，是真正為用戶帶來智能科技美好生活的關鍵。

他指，去年初小米提出All in AIoT，5年投入100億人民幣，經過這一年的實踐充分驗證了戰略方向的可行性、正確性和戰略投入的必要性，所以現在進行加碼升級。

雷軍又向員工指，新年開門有兩個好消息，一是小米成為中國電視史上首個在中國年出貨量破1,000萬台的電視品牌，二是招募了聯想集團（0992）前副總裁、手機業務負責人常程加入小米擔任副總裁，負責手機產品規劃。