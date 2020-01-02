彭博社：中國經濟逆風中回暖

《彭博》報道，中國製造業活動在2019年12月繼續增長，這進一步證明，全球第二大經濟體正在企穩。

根據中國國家統計局2019年12月31日公布的數據，製造業採購經理指數（PMI）維持在50.2%。出口導向型企業前景改善，原因是新出口訂單指數自2018年5月以來首次升至50%關口之上。生產指數連續第二個月走高，升至2018年8月以來的最高水平，出廠價格跌幅收窄。此外，非製造業PMI從12月的54.4%降至53.5%，另有一項小型製造企業指數繼12月強勁反彈之後下跌。

隨着2019年走向收官，受益於第一階段貿易協議，困擾全球經濟的貿易戰隨之降温，中國下調關税、支持基礎設施支出等各種國內刺激措施也提振了信心。

經濟研究員表示，中國經濟潛在增長率仍然在8%以上。（VCG）

巴克萊資本公司經濟學家周應克在一份報告中寫道：「數據反映出製造業信心的持續恢復，部分原因是中美貿易緊張關係得到緩和。我們對短期復甦保持樂觀態度。」

中金公司一份報告稱，考慮到全球製造業周期可能會繼續改善，與房地產相關的政策可能會稍微放鬆，且信貸成長可能會受到央行的支撐，周期性勢頭的復甦可能會持續到2020年初。

2019年12月，中國製造業採購經理指數（PMI）為50.2，與12月持平，連續兩個月位於榮枯線以上。