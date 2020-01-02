內房陸續公布營運數據年結　個別銷售額、面積齊升

撰文：翟梓謙
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內房股陸續公布上月及2019年全年營運數據。
富力地產（2777）宣布，2019年12月權益合約銷售總金額約178.5億元（人民幣，下同），銷售面積達約 133.96萬平方米，按月分別上升30%和5%；按年分别上升4%和7%。
累計2019年全年，權益合約銷售金額約1,381.9億元，銷售面積達約1,254.76平方米，按年分別上升5%和23%。
中國奧園（3883）2019年12月實現未經審核合同銷售金額約167.9億元，按年下跌3.45%；2019年全年合同銷售額累計約1,180.6億元，按年增長約29%。
另外，美的置業（3990）宣布，截至2019年12月底止十二個月，集團連同其合營企業和聯營公司的合同銷售金額約1,012.3億元，按年增長約28.1%，銷售建築面積約1,002.3萬平方米，按年增長約26.8%。
恒大去年售樓逾6000億元
中國恒大（3333）公布去年全年合約銷售額為6,010.6億元，按年增長9%；全年合約銷售面積為5,846.3萬平方米，全年合約銷售均價為每平方米10,281元。
該公司又指出，今年合約銷售目標為6,500億元。2019年全年銷售目標金額為6,000億元。