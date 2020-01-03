中國叫停滬倫通原因曝光　中英兩國皆未正面回應

英國路透社2020年1月2日報道稱，中英政治關係緊張，中國暫停「滬倫通」，這一消息引發高度關注。

1月2日，中國外交部例行記者會上，發言人耿爽沒有證實或否認上述報道。但他強調，「我們希望英方為中國企業赴英投資提供公平、公正、開放、非歧視的營商環境，為中英各領域務實合作順利開展創造適宜的條件。」

「滬倫通」於2019年6月啟動，是指上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通的機制，符合條件的兩地上市公司，可以發行存託憑證（DR）並在對方市場上市交易。

路透社稱，由於中英兩國政治關係緊張，中國已暫時叫停「滬倫通」，兩家有意在倫敦上市的中資公司，國投電力及中國太平洋保險相關的籌備工作已經擱置。有市場人士認為，中資企業到英國上市只是少數，煞停「滬倫通」更多是象徵意義，實際對資本市場影響有限。

報道援引消息人士說法稱，「政治因素」是中方暫停滬倫通的原因。包括英國首相約翰遜（Boris Johnson）如何處理中英關係，以及在香港問題上採取什麼立場。

彭博社1月2日的報道中則表示，中國出於政治考慮暫停了「滬倫通」，目前未知這互聯互通機制何時恢復。英國是否容許華為參與當地5G網絡建設的議題，也是中國考慮因素之一。

但分析認為，中資企業仍然首選通過來香港上市接觸外資，中國即使暫停「滬倫通」，相信對整體市場影響不大。