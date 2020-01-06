美伊局勢惡化　海灣地區股市紛大跌

受美國斬首伊朗軍隊高官影響，海灣地區股指紛紛大跌，其中科威特指數下跌近4.1%，該指數為2019年海灣地區表現最好的。沙特股市下跌2.2%。迪拜股市下跌3.1%，地產巨頭伊瑪爾（Emaar Properties）下跌3.7%。阿布扎比股指下跌1.41%。其中，石油巨頭沙特阿美股價在當地時間1月5日跌1.7%，創下IPO來新低。

2020年1月1日，親伊朗民兵及其支持者在美國駐伊拉克巴格達大使館前靜坐時縱火。抗議者在巴格達美國大使館大院外聚集了第二天。（AP）

此外，地緣衝突的驟然加劇，預計會對原油、黃金、股市等金融市場進一步造成影響，讓投資者的神經再次繃緊。受到蘇萊馬尼被炸事件導致局勢緊張以及中東地區石油產能或受影響，國際石油價格出現飆升，最具代表意義的MYMEX原油期貨及布倫特原油期貨主力合約價格均快速飆升，盤中漲幅均超過4%，至1月3日收盤，兩大原油期貨價格均上漲超過3%。

伊朗邁赫爾通訊社報道，當地時間1月5日，伊朗最高領袖哈梅內伊的軍事顧問侯賽因·德漢（Hossein Dehghan）表示，美國暗殺伊朗最重要的軍事指揮官，伊朗的反應措施肯定是採取軍事行動，目標將「針對美國軍事基地」。

當天，侯賽因·德漢在接受美國有線電視新聞網採訪時表示：「(伊朗)肯定會採取軍事行動，並打擊軍事基地。」他說：「是美國發動了戰爭，他們應該對自己的行動承擔適當的責任。」