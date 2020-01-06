專家：2020年伊朗不會經濟崩潰

伊朗央行已經在數月前正式宣布將人民幣列為主要換匯貨幣，並替代了原來美元的位置。分析認為，這與原油人民幣期貨自2018年出世以來，所取得的成績息息相關。

《BWC中文網》報道，過去數十年間，石油美元就如同全球多個石油國的夢魘，因為，一旦美元對一些石油國的相關企業和金融進行限制，其可能就無法正常接收海外匯款，進而靠石油出口的資金則面臨流動性困境。這對於一個以石油出口為主要收入來源的市場而言，幾乎相當於切斷了「財路」。

調查顯示近三年人民幣國際化速度明顯放緩。（VCG）

以伊朗經濟為例，美國駐伊朗特別代表布萊恩·胡克（Brian Hook）在2019年12月接受《華爾街日報》採訪時說，由於銀行制裁和限制，伊朗只能使用其外匯儲備的10％。不僅如此，俄羅斯《獨立報》日前也報道稱，美元限制已將伊朗限制在可支配外匯儲備的10％範圍。

雪上加霜的是，國際貨幣基金組織（IMF）在2019年四季度指出，伊朗的經濟規模或僅為2017年底時的 90％，這一數字與利比亞和委內瑞拉相當。而後兩者，幾乎也都是由於受到美元及相關限制，而失去金融和經濟流動性的。

伊朗經濟陷困難

另據報道，自從2018年5月以來，美元限制對伊朗經濟造成了相當大的損害。在原油方面，2019年5月伊朗的出口量跌至每天不足50萬桶的歷史低點，可能降至每天25萬桶（這是根據國際船運相關數據預計的）。Eurasia Group伊朗分析師亨利·羅馬（Henry Rome）表示，伊朗的經濟在2020年仍將處於非常困難的境地。

目前，原油人民幣期貨已成為與布倫特原油、美國WTI原油期貨，並駕齊驅的原油期貨之一。《路透》稍早前稱，原油人民幣期貨的交易量已達到全球原油期貨交易量的6%,這對於非美元貨幣的原油期貨，實屬不易。與此同時，歐美多國的投資者也紛紛積極參與原油人民幣期貨的交易，比如，美國交易員頻繁緊盯夜盤就可以說明問題，而以往亞洲以段的交易則相對冷清。外媒稱，原油人民幣期貨做到了俄國和迪拜沒有做成的事。

值得一提的是，中國一家石油企業數月前已簽署了首筆以原油人民幣期貨計價的中東原油進口協議，並計劃簽署更多此類協議，這就意味着，中國的原油買家或擬用人民幣大規模交易原油。這就不難理解，伊朗經濟提前將人民幣列為主要外匯貨幣的原因之一了。

首筆以原油人民幣期貨進口協議已簽

上述迹象，都為伊朗經濟規避美元限制，並繼續交易石油以及石化類商品提供了多個通道。分析師亨利·羅馬對此分析認為，伊朗並不會在2020年出現全面的經濟崩潰。其中，伊朗的非石油出口和就業仍然強勁，伊朗同時還正在慢慢恢復對通貨膨脹和貨幣的控制。

另據媒體報道，若美國全面打擊伊朗，那麼將全球經濟造成一定的影響。

凱投宏觀（Capital Economics）表示，世界經濟的主要擔憂是，如果美國對伊朗發動全面軍事打擊，事態將會失去控制。由此造成的伊朗經濟崩潰可能會使全球GDP下降0.3%，這相當於對中國和美國貿易戰損害的估計。

凱投宏觀還表示，預計油價將飆升，這將在全球範圍內推高通脹，經合組織成員國的通脹率最高可達3.5%至4%，發達國家的央行可能會看穿這一點。