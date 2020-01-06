安本標準投資管理﹕A股估值具吸引力　看好酒股及壽險股

踏入2020年，環球各地突然冒出多個不明朗因素。中東局勢緊張，刺激油價及金價上升。安本標準投資管理中國股票主管姚鴻耀認為，中東地區的衝突在去年已有苗頭，最近事件升溫，無法排除開戰的可能性，但概率不是很高。若發展至全面開戰，將會影響美國、伊拉克、以至全球的經濟，投資者應更注重資本結構，選擇與內需相關、財務狀況較強的公司。

至於內地武漢市爆發不明病毒性肺炎，截至1月5日上午8時，已接報59宗病例。姚鴻耀覺得目前武漢的疫情是大還是小仍不清楚，市場上亦沒有太具體的分析，如果蔓延至全國，將對投資市場有一定影響，幸好當地及早發現是次事件，而當地政府已加緊防疫，屬於偏遠的風險。

姚鴻耀（圖右）認為在中國政府控制下，武漢肺炎屬偏遠風險。（鄺月婷攝）

該行對今年中國股市有正面預期，但因為基數較大，恐怕難以重現去年的雙位數升幅，除非中國政府推出較大力度政策，才有望達至雙位數升幅，該行保持較謹慎態度。

中國經濟增速放緩，姚鴻耀指中國人口多，中產階級消費力增強，將有助推高國內企業生意，而A股估值也具吸引力，A股獲納入環球基準指數，將有助中國境內市場制度化，吸引外資流入中資股，該行看好高端食品和酒類、旅遊、健康護理及人壽保險板塊。

東南亞貨幣前景繫於中美貿易談判

中美即將簽署首階段談判協議，惟市場卻傳出中方延遲赴美行程，姚鴻耀表示未來中美談判傳出的消息會繼續為市場增添不確定因素，但難以判斷會對那些行業有影響，即使兩國簽署首階段貿易協議，惟難以解決深層次矛盾，故投資者要留意貿易戰事態發展。若果貿易戰有正面消息，預計將利好東南亞貨幣，特別是韓圜。