傳珍寶王國解僱逾半員工及改營業時間　新濠：部份員工將離開團隊

有本地報章報道，逾40年歷史、本港著名旅遊地標香港仔珍寶海鮮舫（珍寶王國），於本月2及3日罕有停業，其後更解僱約逾半員工，有年資較深的老師傅遭「開刀」。

據《信報》引述員工透露，管理層上周四（2日）開大會後，突解僱約逾半員工，相信因近來生意轉淡有關。據了解，珍寶原本約有130多名員工，裁員後餘下約60多名員工；營業時間由一星期營業7天的「朝11晚11半」，改為分兩段，午餐時段為11時30分至2時，晚餐時段則為下午6至10時，逢周一休息。

有報道指，珍寶王國解僱約逾半員工，料與生意轉淡有關。（資料來源）

「變動意味部份員工將離開團隊」

珍寶的最大股東新濠國際（0200），回覆《香港01》時只表示有員工需離開珍寶王國。發言人表示，珍寶王國於2020年1月4日起，會有「全新時令菜單及營業時間」，新營運模式有助珍寶王國於目前經營情況嚴峻的餐飲行業中繼續為賓客提供優質的服務，同時在這個香港地標保留傳統海上餐廳的獨特體驗。

發言人指，是次變動亦意味著部份員工將離開公司的團隊。謹此再次感謝他們多年來的努力，並祝願他們今後一切順利。

1993年6月新濠國際以4.35億元收購香港仔飲食86.68%股權，去年中新濠國際擬以協議安排方式，以近5,000萬元將香港仔飲食私有化，但因未獲75%獨立股東贊成，計劃告吹。