小米夥尚乘、新能源集團等　聯手申請新加坡數字銀行牌照

香港投資銀行尚乘集團（AMTD）與新加坡公用事業公司新能源集團、小米金融和數字融資平台Funding Societies聯手在新加坡申請數字銀行牌照。

公告指，此舉致力於通過創新金融科技， 為東南亞和以大灣區為代表的中小型企業提供顛覆性的金融平台銀行一體化解決方案， 進而滿足不同企業用戶全周期的發展需求，設立的新加坡數字批發銀行將採用創新的金融解決方案和多元化產品，充分運用人工智能、 物聯網、大數據等科技手段， 提供普惠、智能、綠色的金融服務，賦能中小企業的可持續發展。

尚乘集團董事長兼首席執行官蔡志堅表示:「我們的願景是通過建立完善的戰略合作伙伴生態系統， 創設出新加坡最具創新力的平台銀行， 從而更好地滿足中小型企業的所有金融發展和業務拓展需求。 我們也堅信，這些不斷成長的企業客戶，將進一步豐富我們的生態系統，並且成為我們平台銀行最寶貴的資源與增值財富。」

小米聯合創始人、高級副總裁，小米金融董事長兼 CEO 洪鋒表示，為全球化的公司，小米將充分發揮在 5G+AIoT 等領域的全球性優勢，與多方共同打造新加坡當地優質的數字銀行，為數字銀行發展注入新動能，為東南亞注入新活力。