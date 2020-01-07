黑石報告﹕若聯儲局減息　標普500指數將突破3500點

分析普遍認為，2020年聯儲局將繼續降息，受其影響美國股市有望繼續上行。

聯儲局（Fed）公布的2019年12月會議紀要顯示，在缺乏實質性變化的情況下，聯儲局決策者們同意「暫時性地」按兵不動，認為當前利率可能會在一段時期屬於適當的。但是，也對於通脹持續低於2%充滿擔憂。同時，美聯儲委員在12月份會議上擔心，將基準利率維持在低位可能會帶來鼓勵金融市場過度冒險的後果。如果冒險行為導致金融市場變得不穩定，那麼如此之低的利率「可能導致下一次衰退變得更加嚴重」。

在聯儲局資產表方面，紀要透露，在回購操作上，自2020年1月份中期開始，美聯儲可能會逐步地降低回購操作的規模。可能需要將一些回購操作持續至至少4月份的報税季。

美國經濟走勢左右美股漲跌。（VCG）

在美聯儲會議紀要公布後，交易員繼續押注美聯儲將在2020年降息25個基點。而且在1月3日國際油價大幅上漲的背景下，美國10年期國債收益率反而下跌了0.34%，報在1.789%，反應出市場對於長期通脹前景，並不看好。

日前，美國規模最大的上市投資管理公司黑石集團（Blackstone）副董事長、華爾街傳奇人物拜倫·韋恩（Byron Wien）表示，美國股市將在2020年擴大創紀錄的升勢，因受壓抑的經濟增速將促使聯儲局降息。

分析師料聯儲局減息至1厘

韋恩在和首席投資策略師喬·齊德爾（Joe Zidle）聯合撰寫的報告中預測，標普500指數將在2020年某個時候攀升至3500點以上。他們認為，經濟增速將低於預期，美聯儲會將基準利率降至1%。

目前國際貨幣基金組織（IMF）等主要國際機構以及高盛（Goldman Sachs）等華爾街投行對美國2019年經濟增速的預測基本處於2.3%至2.4%的區間，2020年經濟增速則預計放緩至1.7%至2.3%的區間。

值得注意的是，1月28日，2020年美聯儲首次議息會議將召開。