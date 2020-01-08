特朗普誓言伊朗倘報復　會發動進攻　美伊緊張致美股震盪收跌

美股周二（1月7日）震盪收跌，道指下跌約120點。美國空襲殺死伊朗最高軍事指揮官後，市場仍在評估美伊衝突爆發的可能性及其帶來的地緣政治風險。

美股收盤，道指收盤下跌119.70點，或0.42%，報28583.68點；納指跌2.88點，或0.03%，報9068.58點；標普500指數跌9.10點，或0.28%，報3237.18點。

個股方面，美股大型科技股漲跌各異，特斯拉漲3.9%，優步收高3.9%；芯片類股集體上漲，美光科技漲8.7%。

自2020年1月3日美國無人機狙殺伊朗軍事指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）以來，股市投資者一直緊張不安，主要股指從歷史高點回落。

隨後伊拉克議會投票決定將美軍驅逐出境，伊朗軍隊發誓要進行報復。美國總統特朗普1月5日表示，他可以對伊拉克實施制裁。

德黑蘭稱其正在研究對美國進行報復的13種方式。伊朗外交部長扎裏夫（Javad Zarif）表示：「將在伊朗選擇的時間和地點」對付美國。特朗普在1月7日再度回應稱，如果伊朗採取報復行動，美國就會發動進攻。

不過，市場參與者認為，在主要股指均較紀錄高位差距不到1%之時，中東地域政治的這種發展趨勢還不足以抵消美國股市的強勁上漲動力。