美國對華AI大戰已開打　中國企業足以應對

美國政府1月3日採取行動，限制人工智能（AI）軟件的出口，作為避免敏感技術落入中國等競爭對手手中的部分舉措。新規將於 1 月 6 日生效。根據這份條例，應用於智能化傳感器、無人機、自動駕駛、衛星和其他自動化設備的目標識別軟件都受到管制。

2020年1月6日，中國企業大疆、科大訊飛等相繼做出回應。大疆方面表示，這對大疆來說算是一個利好，因為大疆本身有自主研發的航測軟件「大疆智圖」。而另一AI公司科大訊飛則回應稱，新規影響不大，因為「訊飛本來就在『實體清單』中」。

美國針對中國的新一輪限制，中國方面有何應對之策呢？

「每日經濟新聞網」1月6日援引業內人士的意見稱，希望中國全面啟動國產軟件替代工作並持續推動國產替代軟件研發工作，進而徹底解決卡脖子問題，保障空間信息安全。

另一家媒體《新京報》則認為，當今世界，信息技術發達、商品、人員、資金交流頻繁，技術也隨之擴散。雖然一國政府可以阻止一個擁有獨特技術的廠家提供軟硬件，但不能阻止見面、交談、交流知識，所以，除非禁絕經濟聯繫，否則很難阻擋技術的擴散。

文章認為，現在都在強調自主的知識產權，但是，自主的學術評價、創新體系比自主的知識產權更為關鍵，更為本質。透明、公開、公正的學術評價體系，是技術進步的基礎。