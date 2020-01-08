馬光遠：中國一二線房價會反彈　房地產支柱地位100年不會變

中國知名經濟學家馬光遠稱，中國房產税2020年不會出台，房地產支柱地位100年也不會變。一二線房價會反彈，中國調控政策大概率會放鬆。

中國經濟學家馬光遠在其「企鵝號」上發文稱，中國房地產市場的數據不會太難看，也不允許太難看。他認為，中國房地產調控政策大概率放鬆。

同時，他認為，房地產行業的整合和洗牌加劇。但一二線城市房價則會反彈。他稱，2017年，他建議一二線房子多的人可以在年底減持手中的房子。特別是對「京滬」兩地的人明確指示，這兩個城市的房價高了，要賣掉多餘的房子。廣州雖然個別區域有窪地，但總體補漲也到位，面臨調整的風險。

分析表示，未來中國房地產發展會呈現區域性特點。（VCG）

事實上，2018年和19年，京滬兩地的房價不僅沒漲，而且調整的還是比較厲害的。當然，不能看中國國家統計局的數據，統計局的數據可能會顯示，每平米掉了2元。事實上，大多數二手房調整的幅度在15%到20%。一些已經回到了2017年之前。

所以，他認為，京滬兩地的房子可以開始看了，2020年會有反彈。

同時，他還表示，中國房地產支柱地位100年不會變。

馬光遠表示，2020年房地產仍然是支柱產業，仍然帶動幾十個行業的實體經濟，仍然會成為中國城鎮化的最大的推手。房地產的重要性和民意之間的反差大多是因為專家的誤導和情緒化。

美國這麼一個高科技大國，房地產至今還是支柱產業。不要把房地產與經濟的創新程度對立，也不要把房地產與實體經濟對立。