美伊關係緊張　恐慌指數曾抽升一成　瑞銀︰維持加碼股票立場

伊朗在周三實踐了將對美國進行報復的宣言，向伊拉克境內的美軍基地發射飛彈，目前美國官方已確認此消息。美國政府上週在伊拉克用無人機擊殺伊朗高級將領凱西姆·蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。

美伊衝突升溫，日圓及瑞郎等避險貨幣上揚，但升勢並不強勁，升幅不到0.5%，而西德州中級原油（WTI）和黃金分別上揚5%和2.3%後回落。另一邊廂，恐慌指數VIX開盤則大漲逾10%，收市報14.52，升4.8%。

局勢升級 不符雙方利益

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，鑒於伊朗已公開宣佈很快將進行報復，因此此次飛彈攻擊並不太令市場感到意外。至目前為止未有傷亡報告傳出，如果最終確實如此，則可能減輕美國下一步報復行動的力度。

伊朗名將蘇萊曼尼遭美軍空襲炸死，伊朗在今晨向美軍伊拉克基地發射導彈。（資料圖片）

由於美國總統已表示，倘若伊朗對蘇萊曼尼被殺實施報復，則會針對伊朗52處地點進行攻擊，因此，瑞銀相信美國可能祭出某種程度的報復行動。同時，伊朗承認襲擊美軍基地，也升高了美國軍事回應的可能性。視乎美國如何回應，雙方連環報復的情況可能出現，不過，伊朗可能將其行動視為對美國攻擊的對等回應，不再進一步升級。

瑞銀續稱，畢竟，局勢升級不符合雙方利益，該行基準情景依然是，不至於發生大範圍軍事衝突。值得注意的是，伊朗把目標放在美國軍事基地，而不是會影響原油供給的相關設施。

維持加碼全球股票及美股立場

瑞銀又指，事件對於全球經濟和企業獲利的影響應該不大。因此， 維持加碼全球股票以及美國股票的立場。除非出現嚴重的供給中斷情景，否則該行認為油價不會在目前水平長時間維持。備用產能依然充足（OPEC加上俄羅斯的備用產能達每日330萬桶）。報告認為2020年石油市場依然供過於求（過剩供給達每日30萬桶），尤其是上半年，這是因為非OPEC產油國（美國和挪威）的供應增幅長超過需求增幅。

瑞銀料油價難企穩在每桶70美元。（視覺中國）

雖然在美伊衝突加劇、伊朗可能進行報復的背景下，油價可能大幅計入風險溢價，但今年上半年布蘭特原油價格很難站穩於每桶70美元之上。去年9月的局勢就證明了這一點，當時沙烏地阿拉伯的煉油設施遭到攻擊。

在全球範圍內多元化配置資產依然至關重要。擔心的投資者也可以利用當前期權市場較低的波動率而採取適當策略，以降低投資組合的波動性，或者增加具有顯著保護作用的頭寸。此外，投資者還可以考慮增加避險資產的頭寸，比如日圓和黃金，從基本面角度看好此類資產。就黃金而言，美國經濟增長放緩以及實質利率走低降低了持有黃金的機會成本。再者，由於黃金以美元計價，美元走軟會對金價構成支持。