港交所場外結算公司　成為日本金融廳認可海外衍生產品結算機構

港交所（0388）宣布，旗下為場外衍生產品交易提供結算服務的附屬公司香港場外結算有限公司，已獲批准向日資銀行提供客戶結算服務，為場外衍生產品清算和結算服務的領域增添新機遇。

場外結算公司已獲日本金融廳（JFSA）發出牌照成為認可的海外衍生產品結算機構，可向日資銀行提供結算服務，日資銀行對場外結算公司提供的交叉貨幣掉期服務需求殷切。經場外結算公司結算的交叉貨幣掉期，可助銀行大幅降低資金成本，提高市場參與份額。

肯定港交所拓展FICC工作

港交所聯席總裁及首席營運總監戴志堅表示，日資金融機構是場外衍生產品市場重要的參與者，這次所獲的認可是場外結算公司發展的重要里程碑，肯定了港交所致力拓展亞洲區內以至全球固定收益和貨幣業務的工作，也再次證明了國際監管機構對場外結算公司的認可。

除日本以外，場外結算公司亦已獲美國、歐盟和澳洲的相關認可，允許向其金融機構提供結算服務。

與此同時，場外結算公司歡迎巴克萊銀行成為結算會員以及第6家歐資結算會員。

巴克萊成場外結算公司會員

戴志堅續說，場外結算公司歡迎巴克萊加入成為會員，亦很高興看到市場參與者能夠善用場外結算公司獨特的人民幣衍生產品中央結算方案。作為亞洲時區的領先結算所，港交所致力連繫內地銀行與環球資本市場，進一步擴大場外衍生產品參與者的渠道。

巴克萊銀行的香港宏觀交易主管施嘉銘說，憑藉其完善的會員網絡，場外結算公司已成為行業發展的重要動力。作爲創始股東之一，巴克萊銀行期待通過場外結算公司結算，為巴克萊在區內的交易對手提供更大的准入空間，滿足其對離岸人民幣的需求。

場外結算公司於2013年成立，是多國司法管轄區認可的合格中央對手方，為美元、歐元、境外人民幣、港幣以及主要新興市場貨幣的利率及匯率衍生產品提供中央結算服務。2019年，場外結算公司的業務持續繁忙，總結算量較2018年大幅增長逾60%至1,960億美元，其中交叉貨幣掉期的結算量錄得增幅逾45%至660億美元。