屯門青山灣住宅地周五截標　地皮估值約29.1億　料發展商出價審慎

地政總署推出的屯門第48區青山公路青山灣段住宅地皮將於本周五（10日）截標，地皮估值約29億元。

屯門第48區青山公路－青山灣段的屯門市地段第518號的住宅用地，地盤面積約145,723平方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面面積約為582,892平方呎。

中原測量︰料發展商出價傾向審慎

中原測量師行張競達表示，是次招標的屯門青山灣地皮位於私人屋苑棕月灣隔鄰，同時毗鄰哈羅國際學校及新晉屋苑滿名山，交通不俗。地皮規模不大，不過地皮形狀不規則，剪裁會有難度，料部份單位可享海景。近年青山公路一帶有多個新盤推出，銷售反應理想。

他預計是次地皮入標反應不俗，包括中小型發展商。但於現市況下，料發展商出價傾向審慎。預計地皮每呎樓面地價約5,000元，總值約29.1億元。

美聯測量︰料主打中小型單位

美聯測量師行董事林子彬表示，屯門住宅地皮涉及投資額相對適中，加上鄰近知名國際學校，料可吸引發展商捧場，按每方呎樓面地價約5,000元計，地皮估值約29.14億元。

他續稱，屯門第48區青山公路青山灣段住宅地皮，估計可建樓面面積約582,892平方呎，項目鄰近黃金海岸，及哈羅國際學校等，部份單位可享開揚海景，潛力不俗；再者，投資額及投資風險相對有限，故料吸引發展商及財團參與競投，估計反應不俗，預期項目將主打中小型單位，針對上車及換樓需求，但鑑於區內近年供應較多，故預期發展商出價趨審慎。若以每方呎樓面地價約5,000元計算，地皮估值約為29.14億元。