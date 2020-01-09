中國500強民企榜單出爐　阿里第一騰訊第二　新興產業佔近半

胡潤研究院發布《2019胡潤中國500強民營企業》，榜單顯示，阿里巴巴（9988）以3.8萬億元（人民幣．下同）市值位列第一；騰訊（0700）則以2.9萬億市值位列第二；平安保險（2318））以1.5萬億市值位列第三。

根據報告，「2019胡潤中國500強」的上榜門檻為140億元，上榜企業總市值36萬億元，相當於中國2018年GDP的四成，平均市值710億元。

500強中，涵蓋新興產業的企業達238家，佔比47%，以阿里巴巴和騰訊為首。「新興產業」涵蓋節能環保、新興資訊產業、生物產業、新能源、新能源汽車、高端裝備製造業和新材料。傳統行業中，房地產佔比最高，其次是金融和食品飲料行業。

是次是胡潤研究院首次發佈500強民企榜單，「中國民營企業」是指總部在中國的非公有制企業。上市公司企業市值按照2019年11月29日的收市價計算，非上市公司企業估值參考同行業上市公司進行估算。

前十名民企為︰

阿里巴巴（3.8萬億）

騰訊控股（2.9萬億）

中國平安保險（1.5萬億）

華為投資控股（1.2萬億）

螞蟻金服（1萬億）

美團點評（5,500億）

數節跳動（5,300億）

恒瑞醫藥（3,800億）

美的集團（3,770億）

滴滴出行（3,600億）