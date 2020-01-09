摩通料今年本港樓價跌一成　與瑞銀一同看淡零售市道

政府在去年提出修訂《逃犯條例》，引發持續多個月的示威及抗議事件，以及警民衝突。隨著雙方衝突升級，以及運動在各地區擴散，多個商場更成為戰場，零售市道首當其衝，零售額連續多個月出現收縮，自然拖累收租股表現。雖然近期市況略為平靜，零售業稍有起色，可是大行仍看淡收租股前景。

摩根大通最新發表報告，預料今年多個地產物業類別仍面臨下行壓力，惟相信住宅樓價及辦公室租金跌幅，不如商業物業租金為大。不過發展商及辦公室收租股出現較明顯調整，加上今年第二及第三季氣氛會有改善，決定維持對此兩類地產股「增持」評級。

由於香港零售市道仍存在較多結構性問題，所以對零售物業收租股維持「減持」評級。

升長實恒地及新世界目標價

摩通在報告內預期，本港樓價將跌10%，主要受失業率上揚致市場人士負面情緒影響。惟該行該補充，在過去10年，收入增長及就業情況，並非為主要動力，反而流動性才是樓價主要動力。該行又相信在今年首季有更多新盤推出，市場情緒將會有改善。

該行指出對長實集團（1113）﹑恒基地產（0012）及新世界發展（0017）予「增持」評級，目標價分別升至75.5元﹑49.4元及12.8元，調整幅度為10%﹑7%及22%。對其他地產股予「中性」評級。

摩通上調恒地目標價7%至49.4元。（資料圖片）

摩通又預期中環及非核心辦公室租金，在今年內將分別下跌15%及5至10%，可是有租金存有滯後性，而內地採購經理指數已逐步反彈，所以將置地及太古地產（1972）評級升至「增持」。該行亦預期零售物業租金將下跌20%。

無獨有偶，瑞銀亦看淡零售收租股前景。該行指出，自政府在去年9月4日撤回修訂《逃犯條例》後，四大發展商及主要零售收租股股價揚7%，認為升勢由政府放寬按揭政策，及投資者預期在區議會選舉後政治局面較穩定，及零售市場有輕微改善。

瑞銀降收租股評級

該行預料零售銷售在未來3年難以復甦，參考當年發生佔中後，市道需要18個月才復甦，同時中央政府致力刺激消費，指出下一步要視乎中央政府有何政策支持。

該行相信企業信心下滑對香港辦公室需求帶來壓力。

瑞銀預料未來3年零售市道難樂觀。（視覺中國)

該行予恒地等4大發展商「買入」評級，與其估值吸引及看好住宅物業市道有關；同時予恒隆地產（0101）及領展房產基金（0823）以外的收租股，如九龍倉置業（1997）﹑希慎興業（0014）及置地予「沽售」評級，與持續向下周期有關。