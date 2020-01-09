香港電視去年商品交易額27.8億　今年目標增長21.6%

香港電視（1137）公布去年第四季未經審核營運數據、2019財年業務目標表現及2020財年業務目標 。

去年12月獨立客戶達26.6萬名

去年10月至12月，網購平台及門市（HKTVmall 及 HoKoBuy）之平均每日訂單數量分別為19,500、18,100及18,700；平均訂單值分別為456元、459元及467元；平均每日訂單總商品交易額分別為890萬元、830萬元、870萬元；每月訂單總商品交易額分別為2.76億、2.5億元及2.71億元。

去年12月，曾於 HKTVmall 及╱或 HoKobuy購物的獨立客戶數量為26.6萬名，2018年同期為20.1萬名。

2019年全年計，訂單總商品交易額為27.8億元。公司2018年商品交易額則為18.9億元，

交易額目標上調21.6%

董事會訂立本集團之電子商貿業務2020年財務年度全年訂單量總商品交易額目標為33.8 億港元，按年增長 21.6%，視乎現時社會事件及經濟狀況的發展。

董事會將繼續根據市場狀況、其他可推動業務增長之可行方案及本集團之電子商貿發展方向再對 O2O 門市發展計劃作出評估。

截至去年12月31日，O2O 門市總數量為60家。