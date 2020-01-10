逐鹿高端手機市場　華為在中國贏了

儘管iPhone銷量放緩，但蘋果公司仍然主導着全球高端智能手機市場。

根據市場研究機構Counterpoint Research的最新報告，2019年第三季度，蘋果公司在400美元以上高端機市場佔據了超過一半份額，佔比達52%，比2018年同期48%的佔比有所上升。而排名第二和第三的三星和華為的市場佔比分別為25%和12%。

不過在中國高端手機市場，又是另一番景象，華為遠超蘋果「一統天下」。

市場數據顯示，受益於華為Mate 30和P30等機型，華為佔據了中國超過八成的高端智能手機市場份額，高於2018年同期的73%。

報告還顯示，第三季度智能手機的市場銷售價格平均提高了5%，這與目前5G智能手機的推出密不可分。在5G智能手機市場上，三星、LG和vivo排名分列前三，佔比分別為74%、11%和5%。

料iPhone 11產量去年第4季達6900萬部

此外根據數據統計公司TrendForce的預測數據，蘋果有望在第四季度重返全球銷量第二，市場份額將增長至18.7%。該公司統計的第三季度銷售數據顯示，在全球智能手機市場出貨量排名中，三星、華為和蘋果分別佔據前三席，份額為20.8%、18%和12.4%。其中，iPhone 11第三季度產量按月增長42%，預計第四季度將達到6,900萬部。