抖音母企營收增280%？　字節跳動咁樣回應

近幾年，中國短視頻平台抖音母公司字節跳動的營收一直呈現出倍數級增長的趨勢，從2016年的60億元（人民幣‧下同），到2017年的160億元，再到2018年500億元，每年都保持了超過200%的增長速率。

《界面新聞》引述知情人士透露，字節跳動2019年達成了其業績目標，全年營收超過1,400億元人民幣，按年增長近280%。同時，早在11月時，字節跳動的日均營收就已超過4億元。

不過，對於上述消息，字節跳動公關部人士回應稱，「消息不實」。

2019年5月5日，第二屆數字中國建設成果展覽會北京字節跳動科技有限公司展台。 （VCG）

《界面新聞》指出，字節跳動近年來保持業績高速增長在於，2019年抖音持續從愛奇藝、微博等手握商業變現資源的企業挖來高管團隊空降，就職後直接帶動抖音商業化運作速率提升。

除此以外，2019年，字節跳動在數字廣告的基礎上，又在直播、搜索、知識付費、電商、遊戲聯運等業務上持續探索，擴大收入來源。且從年初開始，字節跳動的海外產品也都開始了商業化。

種種因素加起來，讓字節跳動在2019年交出了一份不錯的答卷。

但問題在於，現階段字節跳動的年營收已經超過百度，走到這個體量，再想達到過往200%的增長已經非常艱難。更何況2020年的數字廣告大環境還不明朗，字節跳動又在海外面臨巨大的政策壓力。

字節跳動成立於2012年，旗下產品包括今日頭條、抖音、TikTok等。抖音公布的數據顯示，截至2020年1月5日，抖音日活躍用戶數已經突破4億，TikTok也在海外多地爆紅。