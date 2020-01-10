美團點評發布「2020黑珍珠餐廳指南」　上榜餐廳線上流量年增逾倍

中國最大的餐飲外賣平台美團點評（3690），第三年發佈《黑珍珠餐廳指南》，目標是打造「中國人自己的美食榜」。美團平台的資料顯示，2019年黑珍珠餐廳指南發布後，新上榜餐廳的線上流量按年增長了111%，線下客流亦增長了30%至97％。

美團點評到店事業群CMO、黑珍珠項目負責人尹睿接受訪問時表示，中國人愛吃，但與西方比較，仍未有一份國際上有影響力的美食榜單。相對於《米芝蓮指南》，她指中西口味有別，《黑珍珠餐廳指南》是以中國人的味蕾評世界美食，及以中國美食的評審標準，著重中國美食的文化傳承。

她指，除了打造榜單，黑珍珠希望成為產業的一部分，與產業共同成長，並覆蓋不同生活場景。例如，黑珍珠上榜餐廳以鑽劃分，三個鑽級分別代表「一生必吃一次」、「紀念日必吃」和「聚會必吃」。

尹睿指出，黑珍珠希望可以與產業共同成長。（區嘉俊攝）

問到黑珍珠在美團點評的戰略地位，尹睿表示，美團是一個美食平台，「吃」是公司最核心業務，「希望能覆蓋吃的方方面面，滿足用戶每一個需求」。此外，她又形容與餐廳合作，是希望給予餐廳一張「新名片」，推動中國精緻餐飲行業發展。

人均消費800元以上門店倍升

2019年，黑珍珠餐廳指南放榜後，新上榜餐廳線上流量年按年增長111%。以黑珍珠餐廳為代表的中國精緻餐飲門店數量在過去三年也迎來高速增長，全國人均消費800元以上的門店數量由286家提升至548家，越來越多消費者願意為了美食「極致體驗」付費。

精緻餐飲行業的數碼化程度遠低於連鎖速食，已有越來越多黑珍珠鑽級餐廳加入線上預訂、線上套餐售賣的「數碼化」大潮中。資料顯示，已經有約3分之1的⿊珍珠餐廳開通了線上黑珍珠套餐預訂，2019 年，黑珍珠線上套餐訂單量年按年增長 69%，線上訂單銷售金額年按年增長190%。

稱黑珍珠要建立成百年品牌

美團點評昨日在澳門舉行「2020黑珍珠餐廳指南」發布會，今年共有309家餐廳入選，覆蓋國內上海、北京、香港、成都、廣州、澳門、杭州等22個城市，以及東京、紐約、巴黎等海外5個城市，這些入選餐廳的人均消費達到823元。

尹睿說，黑珍珠要打造一個百年品牌，如果評價不準或不專業，對榜單會造成非常大傷害，在擴大覆蓋城市之前，會先把27個城市做好，「做到產業公認最好」。