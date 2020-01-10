新地郭基煇﹕借出3幅地興建2000過渡性房屋　會致力幫助低下階層

新鴻基地產（0016）宣布以象徵1元向聖公會借出位於元朗東頭的30萬呎農地，以興建1,600個過渡性房屋項目同心村。集團執行董事郭基煇指出，另會借出兩幅分別位於錦田南及古洞市中心農地，合共可建400個單位，連同同心村，可興建2,000個過渡性房屋。

他指出3幅地皮均借出8年，惟錦田南及古洞市中心尚未決定與哪些非牟利機構合作發展，而兩幅地分別提供150伙及250伙。

至於八年後的安排， 郭基輝指會視乎當時的實際情況，作開放（open mind）考慮。

被問及會否再借出企或捐出農地時，郭基煇指出，大部份土地短中期都正申請轉換房屋，「我地每星期都開會，不論是賣地、規劃、換地等，可以話盡心盡力將農地轉換，褲袋都摷埋出來！」同時否認集團囤地。

否認集團囤地

至於有人批評， 發展商借地目的是要加快土地轉換及基建。 郭基輝指， 為免公眾有以上的憂慮，上述土地一公里內沒有新地的項目， 政府亦無需加建道路， 以及額外興建社福設施。同時東頭地皮為已荒廢苗場，並無任何生態價值。

他又指出不論是借地或是捐地，無須太注重土地大小，更要考據是否方便、可能，如是否可解決低收入人士搵工問題等，整體一次考慮後，認為項目是合適的。

在公屋不足前提下，新地會盡量幫低下階層，「幫得到幾多就幾多。」

另外，提到受反修例示威所影響， 旗下部分商場遭示威者破壞，是否與政府施政有關時，他只表示，「今日唔講唔開心的事」