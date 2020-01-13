中國證券網：「保6」不宜成為穩增長主要目標

中國2019年經濟成績單即將公布，全年GDP增速料在6.1%左右。經濟界爭議的是在經濟下行壓力加大的2020年，GDP增速要不要「保6」。分析人士認為，不宜通過短期大規模刺激政策來尋求經濟增速必須在6%以上，更應在把握好逆周期調節力度基礎上，進一步深化供給側改革，提升經濟發展質量。

據中國證券網1月13日報道，經濟增速「保6」不宜成為穩增長主要目標。中國經濟增長已從高速轉向中高速，如果就業比較充分，物價保持穩定，經濟增速高一點或者低一點，都是在合理區間之內。如果用刺激性政策「保6」，實際上是寅吃卯糧，透支未來增長潛力。

有分析認為，中國若短期大規模刺激政策來尋求經濟增速在6%以上，料透支未來增長潛力。（VCG）

報道指出，「保6」之爭更多折射的是經濟增長可以減速但不能失速這種預期，也就是說要「穩字當頭」，在「穩」的基礎上實現高質量發展的「進」與「好」。對此，此前召開的中共經濟工作會議已做出具體安排。

2020年經濟增速保持在6%左右的可能性較高。一方面，隨着前期政策發酵，一系列主要宏觀經濟指標出現企穩迹象。此外，儘管近幾月CPI漲幅較高，但豬肉價格漲勢開始收斂，物價整體温和可控，不會給宏觀調控政策造成干擾。另一方面，對衝經濟下行壓力的逆周期調節力度在加大。一系列穩增長措施在新年伊始就開始發力，如加強基建投資、提前下發地方專項債額度、降準等。

經濟增長目標宜在未來發展中進一步淡化，經濟發展質量更值得關注。2019年中國GDP接近100萬億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），人均GDP站上1萬美元台階。這一階段供給側結構性改革的重點是加快科技發展，培育新的經濟增長點，調整產業結構，推動形成新的產業集群和新的競爭優勢，培育增長新動能，提高勞動生產率，推動經濟向高質量發展邁進。

總體上看，隨着經濟基數越來越大，受潛在增長率影響，以及內外部條件和因素變化，經濟增速有可能會放緩。但經濟發展不能以GDP論英雄，不能糾結於某一個整數關口。調控的重點應是以逆周期調節引導市場預期穩、確保就業形勢穩，以供給側改革釋放制度紅利，提升全要素生產率。