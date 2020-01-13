美拿出行動勸英國不用華為 並警告英國注意後果

美國官員代表團1月13日將抵達英國，試着說服英國勿用中國電訊設備商華為的設備；但面對美方重新評估情報關係的威脅，英國內部對是否用華為設備仍存分歧。雖英國軍情五處處長不認為使用華為設備會影響英美情報分享，英國國防大臣卻警告，英國批准華為參與該國5G建設，美國就會中斷與英國分享部分情報。

知情人士向《路透》指出，美國代表團今抵達英國勸說不用華為設備，成員預料包括副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）。美國高階官員一再表示，如果華為獲准參與英國5G，美國會重新評估與英國的情報分享。

不過，英國國家安全機構軍情五處（MI5）處長帕克（Andrew Parker）接受英媒訪問時表示，他沒理由認為英國使用華為會影響情報關係。他表示，安全衝擊並非把華為納入英國5G時的唯一考慮，缺乏競爭這方面也需要更多討論和關注。

儘管遭到美國禁令，華為2019年收入仍創新高。（VCG）

相反，《星期日泰晤士報》同日引述英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）警告，美國總統特朗普（Donald Trump）、其國家安全顧問及國防部長，多次就封殺中國科技巨企華為一事向他施壓，稱若英國批准華為參與該國5G建設，美國就會中斷與英國分享部分情報。

而英國安全大臣劉易斯（Brandon Lewis）1月12日則告訴英國廣播公司（BBC），會相對快速地做出相關決定。《路透》與英國天空新聞網（Sky News）則報道，英國1月稍晚將決定建構5G網絡時是否使用華為設備。

中國駐英國大使劉曉明早前表示，棄用華為將使英國在新一輪技術革命中落後，是開歷史倒車。有業界則估計，若英國完全棄用華為設備，費用將可能多出數十億美元。