特斯拉股價升近1成　市值遠超美國兩大傳統車廠

特斯拉於周一（13日）股價勁升9.77%，報524.86元（美元‧下同），創下歷史新高，市值為946.03億美元，分析人士稱，這主要得益於特斯拉近期在中國市場的出色表現，以及2019年強勁的交付量。

該公司的市值已經超過了通用汽車和菲亞特克萊斯勒。通用汽車周一市值約為500億元，菲亞特克萊斯勒的市值約為281億元。

特斯拉成美國史上市值最高車企。（VCG）

根據金融數據提供商FactSet的數據，特斯拉股價在過去的三個月內累積逾1倍。儘管特斯拉的市值已超過美國汽車公司，但與非美國汽車製造商相比，仍相形見絀。日本豐田汽車的市值約為2,300億元，德國大眾汽車的市值約為980億元。

特斯拉亦獲得大行唱好。奧本海默（Oppenheimer）發佈的最新研究報告，將特斯拉股票的目標價從每股385元上調到了612元。

以特斯拉1月10日的收盤價計，這意味着奧本海默上調後的目標價代表着超過20%的上行空間。根據FactSet統計的數據，奧本海默給出的新目標價是華爾街各大投行中最高的。

「我們認為，該公司的風險承受能力、從以往錯誤中吸取教訓的能力、以及比同業公司更大的雄心，正在開始對那些無法或不願以更快速度創新的運輸公司構成生死存亡的威脅。」奧本海默分析師科林·拉什（Colin Rusch）在周一向客戶發出的一份研究報告中表示。他對特斯拉股票的評級為「跑贏大盤」。