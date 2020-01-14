美國向英國發「最後通牒」　竭盡全力阻撓華為

《環球時報》報道，幾乎在美國向英國發出這一非同尋常的「最後通牒」的同時，由總統特朗普（Donald Trump）的副國家安全顧問馬特·波廷格（Matt Pottinger）率領的一個特別代表團，向英國提交了一份言辭強烈的文件。他們表示，這份文件提供了新的證據，證明在未來的電話網絡中依賴華為技術「存在安全風險」。

報道稱，美國這種具有很大壓力的公開遊說，將令英國首相約翰遜（Boris Johnson）感到很頭疼。英國安全部門曾多次向約翰遜建議稱，（允許華為參與5G建設的）任何安全風險都是可以控制的。

英國情報機構表示，用不用華為都無關英美合作。（VCG）

美國方面希望將華為排除在英國的5G網絡之外。

美國代表團一名高級官員表示:「（美國）國會已明確表示，將要求對英美情報共享進行評估。」另一名成員表示，美國總統不希望在這個問題上與英國鬧翻，但他補充稱：「唐納德·特朗普正在密切關注」。

報道稱，英國的最終決定，也將被視為一個重要的信號，能夠表明英國希望在多大程度上與美國步調一致。英國將於2021年1月底正式脱離歐盟，與華盛頓和布魯塞爾的貿易談判將隨之展開。

華為是為沃達豐、英國電信(BT)和其它移動電話公司提供高速5G網絡設備的三家公司之一，另外兩家分別是瑞典的愛立信和芬蘭諾基亞。華為的設備被英國電話公司視為比競爭對手更便宜、更先進。一些人認為，特朗普政府的施壓是出於貿易原因，希望削弱中國企業在市場上的領先地位。華為的一名發言人表示，作為一傢俬營公司華為過去15年一直向英國供應設備，相信英國議會委員會得出結論沒有技術理由禁止華為向英供應5G設備。