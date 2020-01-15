波音交付量淨訂單為16年來最低

波音發佈去年度商用飛機訂單與交付數據。去年末波音共取得總飛機訂單246架，其中包括69架737型號商用客機；排除取消或者變更機型後，訂單數變為54架，其中737機型訂單刪除120架；再將2018年下訂單但至今無法交付的數據調整後，2019年淨飛機訂單為負87架，其中737機型的年度淨訂單為負183架。而公司在2018年的商用飛機訂單量曾為925架。

波音發言人表示，不確定上一次公司取得年度商用飛機淨訂單為負數發生在何時，「但肯定沒有在過去三十年裏發生過」。而246架的經調整前年度總訂單，也創2003年以來的十六年新低。相比之下，其競爭對手空客2019年贏得1,131架總飛機訂單以及768架淨飛機訂單。

波音讓出最大飛機制造商桂冠。（VCG）

在交付量方面，波音2019年共交付了380架商用飛機，按年跌53%，其中包括127架737機型和158架787機型。相比之下，空客2019年共交付863架飛機，創公司紀錄新高，較波音的交付量翻倍，包括8架A380、112架A350，以及381架與波音737 Max對標的A320 Neo窄體客機。

分析指出，這不僅是波音2007年以來最差的年度商用飛機交付數據，也是波音與空客競爭45年間飛機交付量差值最大的一次。波音自2011年以來首次將「全球最大飛機制造商」的頭銜讓位給空客，與空客業績的差距凸顯了737 Max去年3月起被全球停飛、暫停交付和生產的嚴重程度。

尚有5625架飛機訂單待付運

在積壓訂單方面，截至2019年底，波音共有5,625架商用飛機訂單尚待完成，其中包括4,545架波音737 Max機型。不過鑑於737 Max被監管機構批准實現商業復飛的時間不確定，且該機型的生產和交付都被暫停，未來不排除更多航空公司和飛機租賃公司取消對Max的積壓訂單。

相比之下，空客截至2019年底的商用飛機積壓訂單數為7,482架，遠超波音，等於近十年的產量。

波音14日股價表現尚好，在道瓊斯指數成分股中漲幅居前，股價一度突破335美元至335.35美元，創1月9日以來收盤新高，收盤則漲幅收窄至0.65%，報332.35美元。

一方面，波音在2019年12月共交付商用飛機35架，創當年3月737 Max被全球停飛以來最高交付量，而且Max陷入危機十個月後，波音還擁有超過5,600架的商用飛機訂單，展現了一定實力。同時，波音雙通道飛機2019年交付253架，比空客同款機型多交付了80架，算是在慘敗中稍稍挽回一局。不過，波音共交付127架單通道737飛機，空客同款機型交付690架。

去年第三季出現30億美元負現金流

華爾街分析師依舊對波音的財務前景感到擔憂，公司將於1月29日發佈四季度財報，在737 Max危機的重壓下，三季度曾取得近30億美元的負自由現金流。摩根大通曾預計，即便737 Max暫停生產，波音每月仍需燒掉10億美元，不能徹底解決「燒錢」壓力。

最新的負面消息還顯示，美國最大航空公司美國航空（AA）宣布，將737 Max排除在該司航程安排之外的時間表從4月6日延長至6月3日，是近兩個月內第二次更改復飛預期。幾周前，美聯航也將737 Max的航程安排表從3月延後至6月4日。

分析稱，如果737 Max被批准復飛的時間表不確定，全球最大737 Max機型運營商——美國西南航空公司也不排除會把Max出現在航程內的安排表從4月13日進一步延遲。