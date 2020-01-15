德勤料本港今年GDP倒退1.2%　中國經濟難「保六」

受外圍因素及社會事件影響，去年本港經濟放緩。德勤中國首席經濟學家許思濤認為，中美貿易戰今年可「鬆一口氣」，料兩國不會繼續互相增加關稅。不過於未來數個月，零售業依然艱難，料在9月立法會選舉完結，社會動盪減少後，下半年經濟或會反彈，預測今年GDP將倒退1.2%，通脹則放緩至0.8%。

料中國經濟增長放緩至5.8%

近期本港股市大漲，許氏指出，香港股市對經濟局勢敏感，股市持續上升，反映投資者對經濟有信心。近期銀行同業拆息回落，顯示資金外流問題不太嚴重。他指出，去年歐美股市錄得較大升幅，料今年難以維持，今年升幅或集中於周邊亞太地區及新興市場，認為港股仍有一定潛力。

許思濤料今年內地經濟增長約5.8%。（林繅謙攝）

隨著中美達成首階段協議，他認為貿易戰基本上已告一段落，關稅帶來的不確定性減低，將加強投資者信心，部分關稅亦可通過匯率因素被抵消，預測今年內地經濟增長為5.8%。



他補充，即使中國需要按照承諾購買大量美國農產品等，由於這類產品在中國有一定需求，故對經濟影響不大。至於中美雙方在科技領域的衝突如產權保護等，是中國須解決的結構性問題，未來可透過市場準入而自然改變。