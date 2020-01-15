莎莎﹕未來18個月港澳市場最多減舖25%　第三財季生意減27.3%

政府去年提出修訂逃犯條例，引發多區爆發示威及抗議活動，以及出現連串警民衝突。加上地鐵不時提早收車，導致不少商家只能提早關店，生意大受影響。莎莎國際（0178）公布截至去年12月底的第三財季零售數據，港澳市場同店銷售按年下跌34.7%，營業額則按年跌35.2%至11.91億元。公司整體持續經營業務錄營業額15.84億元，按年跌27.3%。

生意受損亦促使公司決定在未來18個月，關閉20至25%店舖，當中大部份為受影響較大的遊客區，又指出已在期內關閉了6間分店，致香港分店數目淨減少3間。截至去年，莎莎在港澳市場門店數目按季減少3間至115間。

日前富瑞發表報告，引述莎莎管理層指出，會在未來18個月在租約滿時，關閉25間分店；又預期今年3月底及9月底，分別關閉7間及5間分店，至明年3月底再關7間門店。集下門店會在2022年3月底前關閉。

稱與業主磋商減租

公司又指出會持續審視市場情況，積極與業主進行租金磋商，以盡快恢復店舖盈利貢獻為目標。

公司指出期內香港及澳門市場零售及批發營業額，按年跌35.2%，同店銷售按年跌34.7%，主要是受到交易宗數下跌9.1%。本地及內地客交易宗數分別跌50.8%及9.1%，每宗交易平均金額則分別上升3%及3.5%。可是顧客組合比例轉變，導致整體每宗交易平均金額下跌7.5%。

莎莎稱與業主磋商減租。圖中為莎莎主席郭少明。（資料圖片）

公司進一步指出，在去年11月，訪港內地客數跌逾5成，導致第三財季內地客交易宗數按年大跌71.7%，與內地旅客訪港人數跌勢加劇有關；加上本地客交易宗數亦下跌9.5%，拖累第三財季香港市場銷售額按年跌47.5%。公司指出12月份銷售表現輕微好轉，按年跌幅降至45.8%，與本地客銷售因滯後消費於當月錄得正增長，而內地訪客則無重大改善。

澳門市場方面，公司指出去年8月至12月銷售按年錄雙位數增長，與部份內地客消費力由香港轉到澳門。在第三財季錄得18.6%銷售增長。

加快內地網絡開店步伐

公司指出會積極優化產品及存貨管理，清理低生產力產品或過多存貨，從而騰出空間引入高銷量及有效吸引人流的人氣產品。在提升現金水平﹑減低業務風險的同時，亦會以提升銷售額為目標。目前公司有信心在現財政年度末時，將存貨水平進一步降低；又指出現金水平仍穩健，足以應付營運所需。

除了集中資源發展的核心香港及澳門市場外，亦會加快內地零售網絡開店步伐及優化電子商貿營運方式，以及競爭力及整體表現。公司在去年12月2日，宣布結束虧損的新加坡業務，關閉當地所有店舖令同時管理星﹑馬市場的管理團隊可以更專注發長錄得盈利的馬來西亞市場。

公司又指出，港澳以外市場的零售及批發業務營業額上升按年15.1%，惟電子商貿發展重心轉移，第三財季電子商貿銷售額按年跌10.7%。