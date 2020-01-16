美專家解讀中美首階段貿易協議　中方或讓步更多

中美1月15日在白宮簽署了第一階段貿易協議之後，外界有不同解讀。美專家稱，這次協議中方或讓步更多。

在白宮舉行的簽署儀式上，美國總統特朗普（Donald Trump）沒有直接說美國贏得了這次貿易戰。他強調協議的簽署是歷史性的。「隨着我們簽署歷史性的美中第一階段貿易協議，我們邁向公平、對等貿易的未來。我們一共修正了過去的錯誤，為美國工人、農民和家庭創造了有經濟正義和安全的未來。」

中國副總理劉鶴則稱，協議在相當程度上解決了雙方關切，實現了互利共贏。

2020年1月15日，美國總統唐納德·特朗普與中國副總理劉鶴在白宮東廳簽署貿易協定後握手。（AP）

不過，特朗普總統的前首席策略師班農（Stephen K. Bannon）在接受《CNBC》 訪問時直言，他認為，特朗普的強硬態度最終為美國贏得了勝利，最後美國幾乎什麼也沒有放棄。

CNBC還援引美國對衝基金大佬、海曼資本管理公司（Hayman Capital Management）創辦人卡爾•巴斯（Kyle Bass）則認為，第一階段協議是美中「暫時性的休戰」，這項協議為雙方在政治上爭取時間繼續談判，而美國在這個階段佔了上風，稱「中國做出很多的讓步」。

研究員﹕中國仍有不少地方要改善

美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員布朗（Chad Brown）在看過文本後，對媒體表示，從協議措辭上來看，確實是中國需要改進的很多，特別是在知識產權保護部分。

他說：「第一章是講知識產權保護的。如果你看過文本，其中大多數是單方面的。中國同意做這個，那個。然後，有一條款說，美國已經很有效地做到了。當您讀到文本時，你會覺得美國無需為了與中國達成協議而修改其任何法律。」他說，而文本中確實出現了很多「中國應該（ China shall）」的字樣。

值得一提的是，協議文本中幾乎沒有出現關税的字樣，而中國當時此前要求美國取消所有的關税，才能簽署協議。