安永料政府現財年錄700億元赤字　稱派錢涉行政費難達預期效益

財政司司長陳茂波預告，政府現財政年度將會出現赤字。會計師事務所安永預計，2019-20年度香港財政赤字將達700億港元，相當於2019年預計本地生產總值的2.5％，為15年以來首次呈現赤字，但仍屬歐盟可接受的赤字水平。

隨著政府提高各種經常性開支，安永希望於今年2月尾會推出更多有關增加收入的措施。

根據安永推算的赤字數字，香港於2020年3月底的財政儲備將減至11,010億元，相當於香港GDP的39.2%，或21個月的政府支出，屬國際的穩健水平。

料政府會再推紓困措施

安永香港及澳門地區主管合伙人陳瑞娟表示，主要有5方面導致政府出現赤字，包括土地收入較原先少180億元；利得稅較原先少280億元；薪俸稅較預計下跌76億元；印花稅較估計低80億元；以及去年8月推出的250億元一次性紓困措施。

陳瑞娟稱，近日特首林鄭月娥宣布的10大民生政策未有計入上述的250億元一次性紓困支出，她指政策並非即時推出，不會在今個財年反映。該行估計，政府有需要會再擴大赤字以推出更多紓困措施，但會較為針對性。對於全民派錢，該行認為可帶來一定經濟效益，但同時會產生龐大行政費用，未必達到預期效益。

安永提出多項建議措施，以達撐企業及保就業目標。（翟梓謙攝）

安永主要建議措施包括引入「僱傭補貼計劃」、改善現時的研究及開發支出加計稅務扣減措施、促進香港發展成為知識產權貿易中心、提供稅務激勵措施予合資格綠色債券、引入地區總部稅務優惠措施、改善供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額。

面對外圍及本地各類挑戰，為本港撐企業﹑保就業，安永提出多項總值670億元的一次性紓困措施。

1、引入「僱傭補貼計劃」，為期6個月，向合資格中小企僱主提供補貼每名僱員薪金的5%，上限1,500元，相當於補貼強積金供款

2、寬減2019-20年度100％的利得稅，薪俸稅及個人入息課稅，上限為30,000元

3、寬免2020-21年度全年差餉，以每名業主名下一個應課差餉物業每季1,500元為上限

4、為每個電力住宅用戶戶口提供一次性2,000元的電費補貼

5、額外發放1個月各種社會保障

6、寬免2020-21年度商業登記費

7、豁免旅行社，酒店和餐廳牌照費額外12個月

8、再延長政府管理的租賃租戶50％租金減免期6個月