【收市總結】中美協議已簽　對港股刺激有限　仍受制29000點

撰文：張偉倫
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中美雙方終於簽署首階段協議，可是對港股市場刺激有限。大市今早高開23點後，曾高見28987點，可是在29000點遇上較大阻力，掉頭向下，至尾市時再度上揚。出口股今日表現突出，以及騰訊控股（0700）重上400元，為今日大市上揚動力。
恒生指數收市報28883點，升109點；國企指數收市報11328點，升32點，成交額為1,015.02億元。
出口股今日走勢反覆，創科實業（0669）升2.6%，收市報65.95元，偉易達（0303）創逾1年新高後掉頭向下，全日跌1.9%，收市報78.75元，敏華控股（1999）收市報6.48元，升1.9%。
內房股普遍上揚
科技股方面，騰訊今日企穩400元，升0.3%，阿里巴巴（9988）跌0.6%，收市報219.4元，小米集團（1810）收市報12.2元，美團點評（3690）跌1.6%，收市報112.3元。
內房股今日獲投資者，華潤置地（1109）升3.1%，收市報37.75元，中國海外發展（0688）升2.9%，收市報30.3元，碧桂園（2007）升1.3%，收市報12.22元。
醫藥股高收，中國生物製藥（1177）升4.8%，收市報11.34元，石藥集團（1093）升2.3%，收市報18元，綠葉製藥（2186）升1.5%，收市報6.06元，藥明康德（2359）升1.3%，收市報101.1元。